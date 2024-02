Volley serie B. Santa Croce ha spiccato il volo. Arno agganciato in vetta. Gruppo Lupi ko

Nel campionato di B è il momento dei Lupi di Santa Croce. La seconda squadra del club biancorosso, composta da giovani, ha ottenuto la sesta vittoria consecutiva, dando una perentoria sterzata al proprio campionato. Che le cose fossero cambiate in meglio, lo avevamo notato da alcune settimane con i ragazzi di Pagliai autori di buoni risultati, al fine di uscire dalle zone a rischio della classifica per intraprendere un cammino ben più deciso. Sabato scorso i Lupi hanno vinto per 3-0 ad Anguillara Sabazia, sul lago di Bracciano, contro una compagine con i loro stessi punti, in un confronto diretto per mettersi definitivamente al sicuro. Questi i parziali: 25-22; 25-23; 25-14. II biancocelesti del Gruppo Lupi hanno vinto il primo set per 25-15, arrendendosi nei restanti tre (20-25; 21-25; 21-25) ai più organizzati maremmani. Nei tre match disputati nel girone di ritorno, i pontederesi hanno segnato il passo con Santa Croce, Civita Castellana e Grosseto. Il Gruppo Lupi, sesto in graduatoria, è insidiato dai Lupi. A Camaiore perde l’Arno Toscana Garden al tie-break, venendo agganciato in vetta dal Tuscania a quota 42. Paoletti decisivo per i tosti camaioresi.

Marco Lepri