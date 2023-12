Volley serie B. Secco ko a Livorno per il Gruppo Lupi

Gruppo Lupi Pontedera battuto a Livorno per 3-0 dai vigili del fuoco Tomei. I ragazzi di Marco Nuti hanno rinunciato all’apporto di due titolari: il palleggiatore Lazzeroni e lo schiacciatore Lumini. E’ stato invece della partita l’attaccante Del Campo, al rientro dopo un fastidioso infortunio. I labronici sono imposti con facilità nella prima frazione (25-18), mentre negli altri due il punteggio si è fermato sul 25-23.

Il rientrante Del Campo è stato il miglior realizzatore (17 punti) del Gruppo Lupi, seguito da Falaschi con 8. Il palleggiatore Pantalei ed i centrali Lusori e Antonelli ne hanno conquistati 4. Carrai ha totalizzato 3 punti e Frosini 1. Nel ruolo di libero si sono alternati Maggiorelli e Resegotti. Nel Tomei è stato Poli ad incaricarsi di fare la differenza, in una squadra che è stata brava a prendersi coraggiosamente dei rischi, per chiudere la seconda e la terza frazione per 25-23. Gruppo Lupi che scende al quarto posto, superato dal Grosseto, ma pronto a farsi di nuovo valere fin dal prossimo turno. In vetta l’Arno, tallonato dal Tuscania.

I pontederesi del presidente Giorgio Nazzi affronteranno nel prossimo incontro, al PalaMatteoli il Foligno allenato da Riccardo Provvedi.

ML