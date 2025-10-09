Volley serie B. Si alza il sipario sulla Sestese. E’ un campionato elettrizzante

La Sestese si appresta a gareggiare, anche quest’anno, nel selettivo campionato di Serie B, al via sabato prossimo, e la cerimonia di presentazione della stagione si è tenuta presso la sede della concessionaria Bi/Auto, uno degli sponsor, alla presenza dell’assessore allo Sport del Comune di Sesto Fiorentino, Damiano Sforzi. All’incontro, hanno partecipato anche numerosi atleti del settore giovanile, accompagnati dai loro genitori. La formazione sestese, affidata anche quest’anno a Stefano Marchi, ha un organico che, in massima parte, ricalca quello della scorsa stagione.

In particolare, questi gli atleti che saranno a disposizione dell’esperto allenatore: Matteo Marchi e Giona Corti (alzatori), Lorenzo Giampietri, Jacopo Bruni, Christian Giacomelli, Alfredo Neto Goncalves (centrali), Andrea Catalano e NIccolò Facchini (opposti), Ferdinando Della Volpe, Federigo Del Campo, Alessandro Pavesi ed Autari Braito (schiacciatori), Antonio Bottai e Bernardo Carminati (liberi). Le ambizioni non mancano, ma, ovviamente, vi sono, nel girone, degli avversari temibili come i pisani di Castelfranco e Grosseto. Da segnalare, infine, che le gare del torneo cadetto verranno trasmesse sul canale Youtube ”Pallavolo Sestese 1945”.

Ma. Fi.