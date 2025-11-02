Volley serie B: solo russello prova a ostacolare l’energia dei titani. Hokkaido, rimandata ancora a San Marino

HOKKAIDO BOLOGNA

0(25-22; 25-16; 25-21)

BEACH&PARK : Frascio 13, Rondelli, Bernardi 6, Facchi, Giri, Rizzi, Borghesi, Benvenuti 9, Orazi 7, Conti, Oforag 19, Ceccolini, Mazza. All. Pascucci.HOKKAIDO BOLOGNA: Serenari, Mancin, Falzone, Tapparo 5, Ronchi 5, Russello 10, Ricci Maccarini 5, Branco, Tito, Bernardis 7, Muratori, Imperato, Rivola, Bandieri 7. All. De Marco.

Se esame doveva essere, l’Hokkaido ritorna a casa con un pesante fardello. La gara chiusa in tre set in poco più di un’ora e un quarto, dice che Bologna ha ancora bisogno di crescere. Che gli acciacchi delle ultime settimane non sono stati del tutto digeriti. E che una squadra giovane qual è quella delle Due Torri, va aspettata. Il risultato è pesante (solo Riccardo Russello in doppia cifra), con Bologna costretta sempre a inseguire. Il secondo set comincia bene, perché al primo stop l’Hokkaido è avanti 8-6, ma poi non riesce a resistere alla forza di Oforah che chiude con 19 punti, rebus irrisolto per la difesa di Bologna.