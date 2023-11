VOLLEY SERIE B: stasera i lupi santa croce al palasport. La New Sansepolcro cerca l’impresa

Arrivano i Lupi di Santa Croce sull’Arno al palasport biturgense in occasione della quinta giornata del campionato di serie B maschile di pallavolo. Una sorta di testa-coda della classifica nel girone F, perché gli ospiti sono una delle squadre in testa a punteggio pieno, mentre la New Volley Borgo Sansepolcro occupa la penultima posizione con un solo punto all’attivo (peggio ha fatto soltanto l’Orte, ancora a quota zero) e la secca sconfitta per 0-3 di sabato scorso a Foligno, nello scontro diretto contro la InterVolley, ha cominciato a destare più di una perplessità: al di là dei problemi fisici dell’opposto Tasholli, la squadra non ha giocato bene, concedendo quasi sistematicamente i cambi palla agli avversari. Stasera (inizio ore 21) il pronostico non è certo dalla parte della squadra di Federico Rossi e Mirko Torelli, che proveranno a sovvertirlo.