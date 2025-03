Volley serie B, turno di riposo della Codyeco dopo la vittoria infrasettimanale. Gruppo Lupi batti un colpo. L’Arno vuol salire

La capolista Codyeco Lupi, reduce dalla vittoria per 3-0 nel recupero di Sesto Fiorentino, oggi osserva il turno di riposo. Giocano invece Arno Toscana Garden in Emilia e Gruppo Lupi Pontedera (nella foto) in casa. Al PalaMatteoli (ore 18) arriva il Camaiore, secondo in classifica, deciso ad agganciare in vetta i decisi santacrocesi di Pagliai. I conciari, nel giro di sei giorni, hanno ottenuto tre vittorie consecutive per 3-0: Pontedera in casa, poi a Cecina ed infine a Sesto Fiorentino. La marcia è autorevole, da squadra che sembra aver finalmente trovato il giusto passo, per correre spedita, verso la méta prefissa: la A3. A Sesto i Lupi volevano anche riscattare lo 0-3 interno dell’andata. Oggi la Codyeco (52 punti) riposerà, senza essere sorpassata dal Camaiore (49), suo principale antagonista: il quoziente set resterà sul versante biancorosso. Ai versiliesi si opporrà il Gruppo Lupi, dopo le scottanti sconfitte con Spezzanese in trasferta e Sassuolo in casa, che hanno influito negativamente sulla classifica dei pontederesi di nuovo quart’ultimi.

Il Cecina vanta due punti di vantaggio sui biancocelesti che manifestano gravi limiti caratteriali. E la retrocessione in C pare dietro l’angolo. Manca la dovuta determinazione, la voglia di imporsi, di dare un fermo segnale da parte di una squadra che si accontenta e che non sa soffrire in partita. Oggi col Camaiore serve una pronta risposta, soprattutto nei confronti di una società, quella del presidente Giorgio Nazzi, che sta facendo sacrifici e che non lesina l’impegno. Si aspettano risposte pure Simone Buti e Fabio Innocenti che ne stanno provando di tutte per scuotere un gruppo deludente. Sta marciando forte, da par suo, l’Arno Toscana Garden di Castelfranco, che oggi riceve al PalaBagagli (17,30) i combattivi modenesi della Spezzanese. I biancoverdi vogliono scalare posizioni in classifica, concludendo in crescendo la stagione. Nessuno nel ritorno ha fatto meglio dell’Arno, pronto a far bottino pieno contro Bartoli e compagni.

Marco Lepri