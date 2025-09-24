Volley serie B. Un altro pareggio per la 4 Torri nel terzo test stagionale

Per la 4 Torri di nuovo un pareggio in quella che è stata la terza uscita stagionale. L’amichevole disputata sabato scorso a Fiorano contro il Beca Tensped è finita 2-2. Nel primo set, iniziale vantaggio per i padroni di casa, poi sorpasso della 4 Torri e infine vittoria in volata 26-24 per gli spezzanesi. Nel secondo set invece, monologo granata, subito avanti 8-4 e poi capaci di incrementare il vantaggio dal 16-13 al 25-15 finale. Nel terzo set, ancora sempre avanti la 4 Torri che controlla una minirimonta finale dei modenesi: 25-23. Quarto set disputato con sestetti inediti da entrambe le parti, per lasciare spazio anche chi ha giocato meno finora: 25-18 per il Beca Tensped.

Coach Pupo Dall’Olio ha tenuto a riposo precauzionale Dalmonte: nel sestetto ha iniziato Rossetti in diagonale ad un Margutti in gran spolvero. Spazio comunque per tutti gli altri durante i quattro set disputati.

Questo il commento dell’allenatore: "E’ stato sicuramente un test molto impegnativo, contro una delle formazioni più forti del girone B della serie B, ricca di giocatori esperti che questa categoria l’hanno già vinta e le promozioni sanno cosa sono. Abbiamo espresso un buon livello di pallavolo, anche con buona continuità seppur dovendo fare a meno di qualcuno. Un gran bel allenamento in cui credo abbiamo mostrato un buon livello di crescita: per il futuro dovremo cercare di essere più cinici nel finale di set".