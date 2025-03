Volley Serie B. Villa d’Oro-Stadium, un derby determinante

Mentre il nuovo consiglio federale si prepara a far partire il nuovo quadriennio olimpico della pallavolo, purtroppo ancora una volta senza modenesi ai vertici della Federazione, tornano i campionati minori di pallavolo, che si preparano alla lunga volata della parte decisiva ella stagione: da qui al 10 maggio i tornei si fermeranno solo per Pasqua, ed ogni partita diventa più importante.

Per questo il derby di questa sera alla palestra Marconi tra National Villa d’Oro e Stadium Mirandola può già dare una scossa al torneo, con la squadra di Bicego che cerca di confermare la fuga, ed i rossoneri di Mescoli, che provano a fermare la capolista per riaprire il torneo cadetto, ma anche per confermarsi al secondo posto.

Altra gara importante è quella in programma ad Adro (BS), dove sale l’Univolley Carpi: sono battendo la locale Radici Group i ragazzi di Paolini possono sperare ancora nella salvezza, ma non sarà facile.

Gara senza molto in palio invece al PalaPanini, dove il Modena Volley torna in campo dopo venti giorni, ospitando Montichiari. Nell’altro girone entrambe in casa le due modenesi, alle prese con impegni delicati: alle 18.30m al PalaPaganelli la Kerakoll riceve il pericoloso CUS Genova, da non sottovalutare assolutamente, mentre alle 18 alla Bursi di Fiorano la Beca Tensped spezzanese riceve Grosseto, con l’obbligo di far punti per una classifica che torna a far paura.

Anche tra le ragazze non mancano le gare importantissime: in B1 femminile alle 17.30 alle Guarini tra il Volley Modena ed il Garlasco, secondo con un punto più delle ragazze di Molinari: solo vincendo le modenesi potrebbero coronare la rincorsa, rientrando a pieno titolo nei playoff promozione. In casa anche la Moma Anderlini: alle 18 al PalaAnderlini Montespertoli, mentre la Bsc Sassuolo sale con poche possibilità a Ripalta Cremasca. In B2 facilissimo impegno casalingo per la Capolista Zerosystem S.Damaso, che alle 18 riceve l’ultima Vallefoglia, alla stessa ora l’Hydroplants Soliera 150 difende il secondo posto dall’abbordabile Cervia.