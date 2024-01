Volley serie B1

Miglior finale non si poteva chiedere per il volley toscano: domenica va in scena il derby tra l’Ambra Cavallini Pontedera e la Fgl-Zuma di Castelfranco sfidanti nell’ultima gara del girone di andata prima della pausa di metà campionato. Alla corazzata castelfranchese, leader indiscussa del girone D con 28 punti, 10 vittorie e appena una sconfitta, serve la vittoria decisiva per partecipare alla Coppa Italia rivolta alle quattro prime classificate dei cinque campionati nazionali. I primi 3 posti sono già stati assegnati alle tre capoliste dei gironi A, B e C: rimane l’ultimo posto conteso tra il gruppo D e E. La prima classificata del girone E, Catania, è attesa domani a Teramo e prevedendo un successo salirà a 28 punti gli stessi del team di Marco Bracci chiamato alla conquista del derby in casa del Pontedera. Dall’altra parte della rete ci sarà un’ Ambra tutt’altro che arrendevole che ha voglia di dimostrare il proprio valore: se in forma fisica e mentale il team di Puccini, alla sua prima esperienza in B1, in più occasioni ha dimostrato di essere tutt’altro che una matricola e di potersela giocare anche con team più blasonati. L’Ambra è adesso ottava con 14 punti, appena fuori dalla zona retrocessione che riguarda le classificate dall’undicesimo all’ultimo posto e ha 4 punti di vantaggio dalla zona rossa e 3 sulla coppia di inseguitrici. Ogni punto che riuscirà a conquistare sarà importante per il suo percorso verso la salvezza obiettivo dichiarato dalla società dal debutto in questa categoria. La Fgl-Zuma vuole l’ennesimo successo che vale il biglietto della Coppa Italia. Fra le fila delle pontederesi militano ben 3 ex giocatrici della Fgl-Zuma: le centrali Margherita Andreotti (per anni nel ruolo di capitano), Greta Marocchini e il libero Sara Casarosa. Ci sono quindi tutti gli ingredienti per un derby avvincente che saprà entusiasmare il pubblico di entrambi gli schieramenti. Appuntamento al PalaZoli domenica alle ore 18.