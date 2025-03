Volley serie B1. Ambra Cavallini, la partita che vale una stagione. E’ scontro diretto al PalaZoli, arriva il Crema

E’ la partita che vale una stagione quella che attende domani l’Ambra Cavallini Pontedera con fischio d’inizio alle 18 al PalaZoli. Si tratta di un fondamentale scontro diretto che potrebbe rimettere in sesto la corsa verso la salvezza delle pontederesi. In caso contrario la situazione andrebbe a complicarsi e quindi Meini (nella foto) e compagne non vogliono nemmeno prendere in considerazione questo scenario. Domani le biancoblu daranno il massimo per conquistare i 3 punti in palio in questo turno valevole come quinto del girone di ritorno. Al di là della rete ci sarà l’Enercom Fini di Crema, fanalino di coda del girone B con appena 7 punti. Le toscane, che vengono da un periodo difficile di assenze tra infortuni e influenze, sono appena sopra di una posizione con 12 e hanno ancora a disposizione 9 turni (per un totale di 27 punti) per risalire la classifica e sorpassare le dirette rivali in lotta per restare in B1. Le padrone di casa potranno contare sul sostegno del pubblico biancoblu, sempre numeroso e partecipe, in questa gara dove c’è anche da riscattare la sconfitta dell’andata sul parquet rivale. Le cremasche infatti hanno dato il massimo nelle prime giornate di campionato dove hanno raccolto 7 punti (2 vittorie e una sconfitta al tie-break) per poi inanellare solo sconfitte scendendo all’ultimo posto del campionato. Un turno che le pontederesi, dalla prima all’ultima giocatrice del roster, devono sfruttare al meglio. Adesso sono avanti di 5 lunghezze, ma devono ritrovare la strada delle vittorie per sperare di riprendere le rivali poco distanti: Bsc Volley Modena con 14, San Giorgio con 18, Volley Canniccia e Montesport a 21.

Stefania Ramerini