Volley serie B1. Ambra Cavallini, quanta grinta in campo. Strappa un punto alla favorita Cdp Roma

Grande prova dell’Ambra Cavallini Pontedera che strappa un punto pesante contro il favorito VolleyRo Cdp di Roma, quarta forza del ranking arrivata al PalaZoli con il doppio dei punti in classifica. La squadra della nuova gestione Becucci c’è e lo dimostra con un atteggiamento grintoso, prontezza su ogni pallone, determinazione e senza far rimpiangere l’assetto precedente del club. Casarosa e compagne cedono l’avvio di gara, ma nel secondo set, dopo una fase di parità, trovano il vantaggio e con 2 errori delle rivali le pontederesi vanno al set point realizzato al secondo tentativo. Ancora massimo equilibrio nella terza frazione, poi le avversarie prendono il largo. Le ospiti allungano e locali non demordono e si portano sotto (23-24). Ace di Donati infiamma il PalaZoli, ma il set si chiude 24-26 per le romane. La frazione successiva si apre con l’Ambra avanti (2-0, 4-3) e con determinazione centra il +4 mettendo a dura prova ricezione e difesa delle laziali che rispondono bene a muro (9-8). Di nuovo parità. Le pontederesi vanno sul doppio vantaggio (20-18) che diventa 23-20. Andreotti in fast firma il set point trasformato da Donati a muro. Tie-break è da cardiopalma perso di misura.