Volley serie B1. Ambra che fatica, due ore di lotte Ma alla fine le fiorentine cedono

Vittoria sofferta per l’Ambra Cavallini Pontedera che si impone per 3-1 sulla Rinascita Volley Firenze dopo oltre due ore di gioco serrato e nervoso. Le padrone di casa si guadagnano col sudore la posta in palio contro una rivale battagliera. Il forziere del team di Tagliagambe passa a quota 7 e le sue ragazze tirano un sospiro di sollievo. Avvio difficile con le fiorentine subito grintose (7-7) e capaci di conquistare un vantaggio di 2 lunghezze (7-9). Poi le padrone di casa firmano un break vincente di 4 lunghezze (12-7) riportandosi al comando. Gli scambi si fanno più serrati (14-10), e il vantaggio si riduce a pochi punti (16-15).

Il gioco delle locali non è così brillante e incisivo mentre le ospiti dimostrano mordente su ogni palla. Il pareggio arriva sul 18-18, le locali difettano in difesa e braccio troppo morbido in attacco (23-23, 25-25) con un finale estenuante che si risolve 27-25. E’ battaglia anche nel secondo set (5-4) con grandi difese, recuperi e attacchi che mettono a dura prova entrambi gli schieramenti. Poi balzo in avanti delle Ambra’s girl (8-4) che mantengono bene il vantaggio (16-11) che diventa importante (18-12, 20-15) e il raddoppio arriva agile sul 25-17. Parità nei primi scambi della terza frazione (5-5), poi sorpasso delle ospiti (10-12) che mantengono la guida vincendo col parziale di 25-18. Il quarto set è ancora lottato punto a punto con le fiorentine mai dome e le pontederesi che faticano a imporsi: un confronto serrato che si conclude oltre i vantaggi 29-27 per l’Ambra Cavallini.

Stefania Ramerini