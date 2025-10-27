Acquista il giornale
Volley serie B1. Ambra che fatica, due ore di lotte Ma alla fine le fiorentine cedono

di STEFANIA RAMERINI
27 ottobre 2025
Vittoria sofferta per l’Ambra Cavallini Pontedera che si impone per 3-1 sulla Rinascita Volley Firenze dopo oltre due ore di gioco serrato e nervoso. Le padrone di casa si guadagnano col sudore la posta in palio contro una rivale battagliera. Il forziere del team di Tagliagambe passa a quota 7 e le sue ragazze tirano un sospiro di sollievo. Avvio difficile con le fiorentine subito grintose (7-7) e capaci di conquistare un vantaggio di 2 lunghezze (7-9). Poi le padrone di casa firmano un break vincente di 4 lunghezze (12-7) riportandosi al comando. Gli scambi si fanno più serrati (14-10), e il vantaggio si riduce a pochi punti (16-15).

Il gioco delle locali non è così brillante e incisivo mentre le ospiti dimostrano mordente su ogni palla. Il pareggio arriva sul 18-18, le locali difettano in difesa e braccio troppo morbido in attacco (23-23, 25-25) con un finale estenuante che si risolve 27-25. E’ battaglia anche nel secondo set (5-4) con grandi difese, recuperi e attacchi che mettono a dura prova entrambi gli schieramenti. Poi balzo in avanti delle Ambra’s girl (8-4) che mantengono bene il vantaggio (16-11) che diventa importante (18-12, 20-15) e il raddoppio arriva agile sul 25-17. Parità nei primi scambi della terza frazione (5-5), poi sorpasso delle ospiti (10-12) che mantengono la guida vincendo col parziale di 25-18. Il quarto set è ancora lottato punto a punto con le fiorentine mai dome e le pontederesi che faticano a imporsi: un confronto serrato che si conclude oltre i vantaggi 29-27 per l’Ambra Cavallini.

Stefania Ramerini

