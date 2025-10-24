Volley serie B1. Ambra in casa. Buona occasione

Terzo appuntamento stagionale per la B2 femminile e l’Ambra Cavallini Pontedera ha davanti a sé un turno, almeno sulla carta, decisamente alla sua portata. E valore aggiunto sarà il parquet casalingo del PalaZoli con il pubblico biancoblu pronto a sostenere Migliorini e compagne. Domenica alle 18 la compagine capitanata da Ambra Donati ospita la Rinascita Volley che attualmente chiude la provvisoria classifica del girone F con zero punti.

"Ne approfitto anche per invitare tutti i nostri sostenitori a seguirci e sostenerci in questa nuova stagione: il loro supporto sarà, come sempre, importantissimo – commenta la schiacciatrice Donati - le sensazioni sulla nostra squadra sono molto positive: anche se il campionato è appena iniziato in palestra si respira un bel clima e questa è sicuramente un’ottima base da cui partire per lavorare bene. Ci sono ragazze più giovani che portano una bella energia, e insieme all’esperienza di noi giocatrici più esperte si sta formando un gruppo davvero affiatato. C’è tanta voglia di divertirsi, ma anche di lavorare sodo: credo che questi siano presupposti fondamentali per crescere, migliorare e, perché no, toglierci qualche bella soddisfazione". E magari di conquistare dopo domani tutta la posta in palio: le padrone di casa hanno già 4 punti mentre le fiorentine sono reduci da due sconfitte consecutive.