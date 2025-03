Volley serie B1. Ambra in Emilia a mani vuote

Trasferta amara per l’Ambra Cavallini Pontedera (nella foto Sara Casarosa) che torna a mani vuote dalla sfida a Campagnola Emilia dove cede per 3-1 al cospetto del team di casa targato Tirabassi e Vezzali, rivale battuta nel turno di andata che pareggia i conti. La gara si chiude per 3-1 a favore del team rivale con i parziali di 21-25, 25-18, 25-22 e 25-14.

Per le pontederesi quasi lo stesso copione come nelle ultime sfide di questo campionato difficile dove il fattore sfortuna si è particolarmente accanito contro le pontederesi in campo anche stavolta senza capitan Ambra Donati. "Anche in questa gara siamo partiti molto bene – commenta coach Alessandro Bigicchi – giocato bene vincendo l’avvio con determinazione. Poi nel secondo si è combattuto, ma le rivali hanno iniziano a prendere forza adottando le contromisure al nostro gioco. In certi momenti ci è mancata la lucidità e le rivali ne hanno approfittato".

Stesso andamento anche nella terza frazione mentre nell’ultimo le locali hanno vita facile. "Niente da recriminare alle ragazze – commenta Bigicchi dopo questa sconfitta che lascia il suo team all’ultimo posto della classifica con 12 punti - "la squadra è compatta, lavora sodo, dà il massimo in allenamento e in partita. Attendiamo il rientro di Donati in modo tale di riportare un tasso tecnico più alto in allenamento e per avere qualche alternativa in partita. Basti pensare che in questa trasferta il secondo libero era l’unico cambio possibile in attacco e quindi la nostra situazione non è semplice, senza perdere di vista l’obiettivo salvezza".