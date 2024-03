Volley serie B1. Ambra, quanta grinta. Vittoria fondamentale

Magistrale vittoria dell’Ambra Cavallini Pontedera che conquista il match contro il Lucky Wind di Trevi per 3-0 (26-24, 25-18, 26-24). Un successo fondamentale nel percorso per la salvezza di Simoncini e compagne che scavalcano le umbre passando a quota 18 punti momentaneamente fuori dalla zona retrocessione. "Abbiamo vinto uno scontro diretto importante, con due set conquistati in rimonta e ai vantaggi – dice coach Cosimo Becucci – le ragazze hanno dimostrato grande carattere nei finali delle frazioni contese. Ma sono partite troppo timide, e non ce lo possiamo permettere. Anche se non sarà semplice, dobbiamo provare a giocare con questo coraggio tutte le gare dall’inizio alla fine. Dobbiamo ovviamente essere orgogliosi di quello che abbiamo fatto finora, e guardare senza paura ai difficili incontri".