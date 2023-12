Volley serie B1. Ambra tutta grinta. Vittoria al tie break

Vittoria al tie-break per l’Ambra Cavallini Pontedera che dimostra ancora una volta tutta la sua grinta e caparbietà e stavolta la sua tenacia viene ripagata con una vittoria al fotofinish sul parquet romano del Volley Santa Lucia. Le ragazze di Alessandro Puccini nel decimo turno conquistano così 2 punti fondamentali in chiave salvezza in un campo notoriamente difficile da espugnare. "E’ stata una bella reazione della squadra dopo la sconfitta in casa della scorsa settimana contro l’ultima in classifica e volevamo ritrovare noi stessi attraverso un successo e così è stato – commenta il coach - non era scontato dopo 4 ore di viaggio e contro un’avversaria che ha lottato su ogni palla. Sotto di 2 set a 1 siamo riusciti a rientrare in partita e volevamo questa vittoria a tutti i costi. Ancora una volta abbiamo dimostrato che se giochiamo come sappiamo possiamo davvero dare del filo da torcere a chiunque". Entusiasmante e combattuto ogni parziale: l’Ambra vince l’avvio 25-23, rispondono le locali con lo stesso parziale che trovano il vantaggio (25-15), ma le toscane rispondono nuovamente nel set successivo chiuso a 15. Tie-break equilibrato fino alla vittoria ai vantaggi. S.R.