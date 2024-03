Volley serie B1. Derby per la Fgl-Zuma. Ambra, prova del nove

Ambra Cavallini Pontedera alla prova del nove e derby per la Fgl-Zuma Castelfranco. Ecco la sintesi della quinta giornata di ritorno in programma domani in contemporanea alle 17.30. La capolista castelfranchese Fgl-Zuma gioca al PalaBagagli al cospetto del Nottolini Lucca ed è un classico derby stavolta che si presenta agli antipodi: le biancoblù sono le prime della classe con 43 punti, le lucchesi penultime con 11 in piena zona retrocessione. Sulla carta quindi i pronostici sono tutti a favore della Fgl-Zuma. Fondamentale, come sempre, non sottovalutare la rivale e non adagiarsi al suo ritmo di gioco. Il team di Bracci ha ulteriormente allungato il divario nei confronti della sua vice, adesso distante 9 punti, un tesoretto da difendere nel percorso verso il salto di categoria. Turno decisamente più ostico per l’Ambra Cavallini atteso a Cesena dalla ex vicecapolista, slittata recentemente al terzo posto con 33 punti a causa delle ultime prestazioni negative: a parte la vittoria nella prima gara di ritorno, le romagnole hanno perso 3-2 a Firenze, ceduto in casa al tie-break contro Jesi e nel turno precedente subìto il netto 3-0 sul parquet del VolleyRò Roma. Le pontederesi, none con 18 punti, stanno invece dimostrando carattere e giusto atteggiamento. Possono sfidare a viso aperto qualunque avversaria e domani provano il colpaccio a Cesena.

Stefania Ramerini