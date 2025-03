Volley serie B1 e B2 maschile e femminile. Blu, scoglio reggiano. PolBottega a Falconara

Serie B2. Nel femminile, la Megabox gioca in trasferta oggi alle 18 a San Damaso (Modena) contro la capolista Zerosystem, che guida il girone con 5 punti di vantaggio sulle cugine della Hydroplants Soliera. Le giovani tigri, che stanno vivendo l’impegnativo torneo di B2 come un banco di prova per il loro futuro, hanno lavorato duro in settimana sotto la guida dell’allenatore Matteo Costanzi e del suo staff per limitare i momenti di discontinuità che ne penalizzano il rendimento. La squadra, composta di atlete molto giovani, sta crescendo a livello individuale e di gruppo. Così l’allenatore Matteo Costanzi: "E’ un testa coda. Ci proveremo a fare la nostra paritta, sappiamo il valore dell’avversario che punto alla B1. Poi giochiamo in casa loro. E’ una squadra che merita di salire. Siamo consapevoli che la gara è in salita. Continueremo a fare esperienza in questa categoria nazionale". La Battistelli Blu Volley Pesaro oggi è a Reggio Emilia (20.30). "Le reggiane sono una squadra solida, terze dietro il duo modenese San Damaso, Soliera – spiega l’allenatore Alessandro Lorenzi –. Noi abbiamo utilizzato la sosta per trovare l’affiatamento con le nuove arrivate. Sarà molto dura, ma lotteremo tutte le partite per ottenere punti e migliorare la nostra classifica, l’importante entrare sempre in campo con l’atteggiamento giusto, mai mollare sempre reattive su ogni pallone".

Serie B1. Nel maschile, la Battistellli Compressori Polbottega torna in campo a Falconara contro Volley Game T. Trade Group, si gioca oggi alle 18. L’assistente del tecnico Marco Romani, Alice Bellazzecca presenta l’incontro, dopo una settimana di riposo per lo stop del campionato: "Oggi affronteremo una diretta avversaria per la permanenza in questa serie – afferma Alice Bellazzecca – e oltre al bel gioco, in campo, dobbiamo portare a Bottega anche punti. Chiaramente a Falconara ci servirà molta più concentrazione di quella che impieghiamo di solito alla Palestra Ricci".

b. t.