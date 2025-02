Volley serie b1 femminile. Bindi Valdarno dai due volti. Prima domina, poi cede

Bindi Passione Valdarno Volley

2

Volley Garlasco

3

BINDI PASSIONE VALDARNO VOLLEY: Saveriano 2, Biondi 12, Sangoi 14, Bartesaghi 13, Poli 14, Vittorini 11, Pancrazzi N. 1, Ciancio L. Allenatore. Bertini.

VOLLEY GARLASCO: Gallina 13, Ratti 17, Badini 11, Antignano 15, Baggi 11, Giroldi, Menini, Lombardi, Favero L. Allenatore. Mattioli.

Arbitri: Pentassuglia e Rapparini.

Parziali: 25-21, 25-20, 20-25, 21-25, 8-15.

Partita dai due volti, quella fra la Bindi Passione Valdarno Volley ed il Garlasco: le figlinesi si portano avanti per 2-0 e nel quarto set si avvantaggiano per 18-13, ma, alla fine, devono cedere al tie-break di fronte ad una rivale molto combattiva. Partita splendida da parte di ambedue i sestetti che navigano nelle zone alte del girone B di Serie B/1. Più di un rammarico, ovviamente, per le locali che hanno avuto a portata di mano una vittoria di grande prestigio, ma la squadra allenata da Bertini esce comunque a testa alta dalla sfida con le quotate pavesi ed applaudita dai propri numerosi sostenitori.

Nella prossima giornata del torneo cadetto, altro esame di livello per le valdarnesi che saranno di scena nel cremasco contro la nuova capolista Ostiano. Certamente una partita dal pronostico inventibailmente complicato per le ragazze dirette da Bertini che tuttavia proveranno a ostacolare il cammino delle più quotate avversarie

Ma. Fi.