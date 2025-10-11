Volley serie B1 femminile. Esordio Lasersoft, il campionato comincia oggi da Modena

Comincia il campionato di B1 e la Lasersoft Riccione parte con una trasferta a Modena nella tana dell’Anderlini (ore 18, dirigono Montis e La China). "C’è tanta voglia di iniziare – dice coach Michele Piraccini -. Esiste la consueta leggera tensione degli inizi, ma è normale". La Lasersoft non avrà Bologna, mentre Camerini sta recuperando dall’infortunio ma non è ancora al top. "In generale siamo in buone condizioni – prosegue Piraccini -. Abbiamo rinnovato la linea dei posti 4 e, giocoforza, ricezione e attacco devono ancora essere al punto giusto, amalgamarsi. Però ci sta, ne siamo consapevoli. L’Anderlini Modena? Squadra sicuramente giovane e talentuosa, che andando avanti migliorerà di sicuro. Anche loro però sono rinnovati. Le affrontiamo con serenità e tanta voglia di far subito dei punti. Quello che chiedo alla squadra è di giocare con serenità e mettere in pratica in campo le cose che sanno fare". L’occasione per portare a casa subito un risultato positivo c’è e Riccione la vuole sfruttare al massimo. In questa prima giornata si giocano anche Cesena – Campagnola Emilia, Forlì – Teodora Ravenna, San Giorgio Piacentino – Scandicci, Reggio Emilia – Figline Valdarno, Ostiano – Bologna e Ripalta Cremasca – Montespertoli.