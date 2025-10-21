Volley serie B1 femminile. La Lasersoft Riccione non si sblocca. Dopo un avvio incoraggiante cade con Reggio

Acquista il giornale
di LORIANO ZANNONI
21 ottobre 2025
Altro ko per la Lasersoft Riccione, che non riesce a conquistare punti anche nella seconda giornata e cede in casa...

Altro ko per la Lasersoft Riccione, che non riesce a conquistare punti anche nella seconda giornata e cede in casa al Centro Volley Reggiano col punteggio di 1-3: 25-18, 23-25, 25-27, 22-25. L’inizio è tutto di Tallevi e Merli, con la squadra che ne trae beneficio e riesce a prendere un buon margine, controllato agevolmente nel finale fino all’eloquente 25-18. Nel secondo la squadra ospite si trova avanti, la Lasersoft recupera ma non riesce a completare l’opera e Reggio impatta al quinto setpoint (23-25). Nel terzo è ancora una volta la formazione emiliana a prendere il controllo delle operazioni, con le riccionesi brave a non staccarsi troppo e ad annullare nuovamente quattro opportunità per il set. Ai vantaggi, però, a prevalere sono le ospiti per 25-27. Nel quarto set c’è meno equilibrio e Reggio prende un discreto vantaggio. La squadra di Piraccini recupera alla ricerca del primo punto stagionale, ma l’ultimo acuto è proprio di chi viaggia (22-25).

Il tabellino di Riccione: Merli 5, Tallevi 23, Ricci 1, Castellucci 12, Spadoni 13, Montesi, Camerini 1, Calvelli 10, Marchi L1, Carciani ne, Mercolini ne, Muscarà ne. All.: Piraccini.

© Riproduzione riservata

