Volley serie B1 femminile. La Lasersoft Riccione non si sblocca. Dopo un avvio incoraggiante cade con Reggio

Altro ko per la Lasersoft Riccione, che non riesce a conquistare punti anche nella seconda giornata e cede in casa al Centro Volley Reggiano col punteggio di 1-3: 25-18, 23-25, 25-27, 22-25. L’inizio è tutto di Tallevi e Merli, con la squadra che ne trae beneficio e riesce a prendere un buon margine, controllato agevolmente nel finale fino all’eloquente 25-18. Nel secondo la squadra ospite si trova avanti, la Lasersoft recupera ma non riesce a completare l’opera e Reggio impatta al quinto setpoint (23-25). Nel terzo è ancora una volta la formazione emiliana a prendere il controllo delle operazioni, con le riccionesi brave a non staccarsi troppo e ad annullare nuovamente quattro opportunità per il set. Ai vantaggi, però, a prevalere sono le ospiti per 25-27. Nel quarto set c’è meno equilibrio e Reggio prende un discreto vantaggio. La squadra di Piraccini recupera alla ricerca del primo punto stagionale, ma l’ultimo acuto è proprio di chi viaggia (22-25).

Il tabellino di Riccione: Merli 5, Tallevi 23, Ricci 1, Castellucci 12, Spadoni 13, Montesi, Camerini 1, Calvelli 10, Marchi L1, Carciani ne, Mercolini ne, Muscarà ne. All.: Piraccini.