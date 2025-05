Volley Serie B1 femminile. Marsala amara per la Lasersoft. Si torna a Riccione dopo un 3-0

Niente da fare in gara1 in Sicilia. La Lasersoft Riccione rimedia un 3-0 e ora è costretta a essere quasi perfetta nella partita di ritorno di domani alle Fontanelle (ore 20, dirigono Totò e Natalini). La gara d’andata ha visto le ragazze di Piraccini combattere dall’inizio alla fine, restando sempre in equilibrio ma senza lo spunto vincente. La vera porta girevole arriva subito, nel primo set, quando Riccione si trova avanti di cinque punti prima di essere rimontata e perdere 25-23. Nel secondo non mancano energia e determinazione, ma Marsala riesce a essere più precisa e chiude al fotofinish sul 25-21. Sotto di due set, la Lasersoft non riesce a ribaltare l’incontro, in modo particolare per la capacità delle padrone di casa siciliane di sbagliare sempre molto poco. Parecchio solida, l’Enodoro Marsala, che in dirittura d’arrivo gioca sciolta fino al 25-20 che significa 3-0. "Questa è una formula che va rivista, perché noi fino a mercoledì scorso non sapevamo dove dovevamo andare a giocare – ha detto nel dopopartita Piraccini –. Non si può preparare una trasferta di più mille chilometri in pochi giorni. La partita? Abbiamo buttato via il primo set commettendo troppi errori. È il primo 3-0 che prendiamo in stagione, si poteva fare meglio. Brave loro, non metto alibi".