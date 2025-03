Volley serie B1 femminile. Riccione domina con Giorgione

Ennesima prestazione convincente e 11ª vittoria stagionale in 17 partite per la Lasersoft Riccione, che nell’impianto delle Fontanelle domina 3-0 con l’Azimut Giorgione di Castelfranco Veneto. Nel primo set, a scattare meglio dai blocchi sono le ospiti, capaci di salire sull’1-6 prima della rimonta e del sorpasso riccionese sul 9-7. Col passare dei minuti la Lasersoft prende un buon margine e chiude il primo sul 25-19. Nel secondo c’è tanto equilibrio, col Giorgione anche avanti in una fase cruciale (18-19), poi Riccione riprende in mano il controllo delle operazioni e chiude in volata sul 25-23 con una grande Saguatti. Nel terzo la squadra si mostra ancor più sicura e chiude sul 25-17.

Il tabellino: Montesi, Chistè, Tallevi 14, Morolli 5, Bologna 1, Saguatti 20, Spadoni 9, Calvelli 8, Calzolari L1, Gugnali, Gabellini ne, Godenzoni ne, Tobia Ne, Vidali L2 ne. All.: Piraccini.

La classifica: Bologna 41; Vicenza 37; Lasersoft Riccione 35; Cesena 33; Ravenna e Padova 29; San Vendemiano e Giorgione 28; Jesi 24; Castel d’Azzano 23; Forlì 19; Castelbellino 14; Mestrino 11; Teramo 6.