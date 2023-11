Volley sERIE B1. Fgl-Zuma, a Capannori per proseguire la marcia. Ambra, finalmente in casa

Finalmente è arrivato il gran giorno del debutto casalingo per l’Ambra Cavallini Pontedera che domenica prossima potrà giocare davanti al proprio pubblico. L’appuntamento è alle ore 18 al PalaZoli per disputare il quinto turno della stagione e la rivale è l’Angelini Cesena una delle favorite alla vittoria del girone D. "E’ sicuramente una sfida attesa, molto sentita – dice coach Alessandro Puccini – non vedevamo l’ora di tornare a giocare in casa dopo tanto tempo. Siamo reduci da 3 trasferte impegnative e un turno di riposo. Ci aspettiamo un buon riscontro di pubblico che ci supporti in questo match: la rivale ha 11 punti ai vertici del girone. Un’avversaria blasonata, ma per noi, in quanto matricole, ogni rivale è tosta e dobbiamo pensare a fare del nostro meglio nella nostra metà campo. Domenica scorsa abbiamo finalmente sbloccato la classifica con la prima vittoria a Trevi arrivata dopo buone prestazioni in continuo migliorament senza però concretizzare. A livello emotivo siamo più sereni e fiduciosi e stavolta non abbiamo da fare i conti con nessuna trasferta".

La capolista Fgl-Zuma Castelfranco gioca invece sabato sera a Capannori (Lucca) in casa del Nottolini Volley con fischio d’inizio alle 21. Il team di Marco Bracci, insieme al Volley Cesena, è al comando del girone con 11 punti. L’obiettivo è continuare la scia positiva di successi e anche questa settimana le biancocelesti si stanno regolarmente allenando per confermare le aspettative. Le lucchesi, dopo un inizio a vuoto, si presentano con 4 punti, uno ottenuto al tie-break la settimana scorsa e 3 grazie al successo casalingo contro l’Unomaglia di 2 settimane fa. Per le Castelfranchesi l’occasione per continuare a macinare punti e imporsi in campionato in modo netto.

Stefania Ramerini