VOLLEY, SERIE B1. Fgl-Zuma. Castelfranco. Ancora una vittoria a senso unico

Doppia vittoria per la Fgl-Zuma Castelfranco. Dentro e fuori dal campo di gioco. Le ragazze di coach Bracci liquidano agilmente il Volley Pomezia per 3-0 e ribadiscono il loro appoggio all’iniziativa "Plasmami sei tu la cura" per sensibilizzare la donazione di sangue e plasma, necessità sempre più urgente. "Una routine gratuita, leggera ed di estrema solidarietà" è il messaggio lanciato dalle giocatrici di casa in questo terzo turno del girone di ritorno. Una domenica perfetta che ha unito sport e solidarietà. Le ragazze hanno indossato le magliette dell’iniziativa durante il riscaldamento per poi regalarle al pubblico del PalaBagagli. Presenti Valentina Carmignani coordinatrice delle associazioni del territorio coinvolte nell’iniziativa, il sindaco Gabriele Toti e l’imprenditore Francesco Lapi della Fgl International che hanno aderito con entusiasmo a questa campagna solidale. La gara è stata tutta a senso unico con il predominio dei colori biancoblu con i parziali di 25-16 25-12 25-14. Le castelfranchesi firmano la vittoria numero quattordici toccando la soglia dei 40 punti in classifica. Una gara condotta con tranquillità dalle padrone di casa brave in tutti in fondamentali tanto da mettere costantemente in difficoltà la ricostruzione delle avversarie obbligate alla palla scontata e a rincorrere, senza successo, la capolista. La Fgl-Zuma allunga il suo divario con la neo vice capolista Jesi a quota 34 punti reduce dalla vittoria al quinto set contro Cesena che slitta al terzo posto.