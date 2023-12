Volley serie B1. Fgl-Zuma, sfida al vertice. Arriva l’agguerrita Cesena

Domani al PalaBagagli scontro al vertice tra le due regine del campionato con inizio alle 17.30: la Fgl-Zuma Castelfranco, capolista imbattuta, attende l’Angelini Elettromeccanica Cesena che si presenta con un curriculum di altrettanto spessore: 8 vittorie, 22 punti, una sola sconfitta a Pomezia. Il team di Marco Bracci però ha già osservato il suo turno di riposo mentre le avversarie saranno ferme solo nell’ultima giornata del girone di andata e questo significa al momento un gap effettivo di tre punti tra le 2 big del torneo. Quindi la gara di domani è fondamentale per le castelfranchesi che potrebbero mettere una grossa ipoteca sul primo posto assoluto. "Sarà una gara gustosa da giocare e stimolante da vedere - dichiara coach Marco Bracci - Le avversarie sapranno metterci in difficoltà e noi dovremo reagire e trovare velocemente le contromosse, per metterle in altrettanta difficoltà".