Volley serie B1. Fgl-Zuma, tour de force. Ambra a Pomezia

Inizia il tour de force della capolista Fgl-Zuma Castelfranco che ha in calendario 3 turni consecutivi contro le avversarie che la inseguono a breve distacco. Tesi e compagne sono al comando a suon di sole vittorie domani attendo il Pieralisi Jesi, quarta forza del campionato ma con ben 15 punti appena uno in meno delle castelfranchesi. Quindi domani sera la posta in palio è la conferma del vertice e il team di Bracci, col supporto del pubblico del PalaBagagli, cercherà di annullare le mira delle marchigiane. "Sarà una bella gara da vedere – dice il mister – con tanto gioco stimolante e imprevedibile": Tra queste 2 avversarie si collocano Casal de’ Pazzi Roma e Cesena prossime rivali delle toscane nel mese di dicembre. Fischio d’inizio alle 17,30. Oggi pomeriggio invece trasferta in Lazio per l’Ambra Cavallini Pontedera contro il Nimis Pomezia Volley. Le pontederesi sono cariche e motivate, dopo le 2 splendide prestazioni degli ultimi 7 giorni che hanno sfruttato 4 punti di cui uno contro Cesena. Le rivali di oggi sono la sesta forza del girone con 12 punti 5 lunghezze in più delle pontederesi che se sapranno giocare con lo stesso piglio delle ultime gare può dare del filo da torcere a qualunque squadra.