Volley serie B1. La regina Fgl-Zuma al gran finale del 2023

Ultima gara del 2023 per la Fgl-Zuma Castelfranco, regina indiscussa del girone D dall’alto dei suoi 25 punti frutto di 10 vittorie e nessuna sconfitta dopo 10 turni. Domani le biancocelesti sono impegnate nella trasferta a Trevi per affrontare la Lucky Wind con fischio d’inizio alle 18. Sulla carta dovrebbe trattarsi di una pura formalità per capitan Zuccarelli e compagne che puntano a siglare il successo numero 11 e a mantenersi saldamente al comando a debita distanza dalla vice Cesena. Il team umbro occupa l’undicesima posizione con appena 8 punti in corsa per recuperare terreno in chiave salvezza. Il suo bilancio provvisorio è in passivo: 3 vittorie (di cui una al tie-break) e 5 sconfitte. Un curriculum che non dovrebbe destare preoccupazioni per la Fgl-Zuma reduce da 3 netti successi contro rivali di alta classifica rispettivamente Jesi, Casal de Pazzi e Cesena ammutolite dal gioco perfetto di Colzi e compagne che hanno messo in chiaro la loro ambizione di centrare la promozione nella categoria superiore. Ma l’imperativo è mantenere la massima attenzione anche contro la rivale umbra che in più occasioni ha dimostrato di avere un carattere indomito come nelle ultime 2 gare lottate fino al quinto set che hanno fruttato 3 punti degli 8 totalizzati.

S.R.