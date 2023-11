Volley serie B1. L’Ambra a Moie: "Superati gli ostacoli»

E’ ancora trasferta per l’Ambra Cavallini Pontedera che domani è attesa a Moie in casa del Clementina Volley per disputare il sesto turno stagionale con fischio d’inizio alle 18. Per le pontederesi si tratta dell’ennesima gara fuori casa in attesa di recuperare la prima sfida interna che doveva essere giocata domenica scorsa, poi annullata dall’alluvione che ha colpito la Valdera. La società di Fabio Donato sta cercando la prima data alternativa per recuperare il match contro il Pieralisi Jesi Ancona e una data papabile, in attesa di ufficialità, potrebbe essere mercoledì 15 novembre. "Intanto lunedì scorso abbiamo ripreso ad allenarci regolarmente dopo tutti i disagi riscontrati in palestra – dice mister Alessandro Puccini – nello scorso fine settimana l’esercito ha provveduto a togliere l’acqua, poi i custodi hanno pulito gli spogliatoi e sono stati sistemati la caldaia e l’impianto elettrico danneggiati dall’alluvione". Quindi tabella di marcia rispettata per la sfida di domani in terra marchigiana contro una rivale che detiene 5 punti in più rispetto all’Ambra.

Turno di riposo invece per la Fgl-Zuma Castelfranco.

S.R.