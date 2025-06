VOLLEY SERIE B1. L’Ambra Cavallini accoglie Tagliagambe

L’Ambra Cavallini Pontedera inizia un nuovo capitolo della sua storia sportiva. E lo fa partendo dal nuovo tecnico che allenerà la prima squadra del club pontederese: si tratta di Alessandro Tagliagambe, lungo curriculum nel mondo del volley dove spiccano le sue plurime esperienze come la promozione dalla C alla B2 con Casciavola, la permanenza in B2 nello stesso team, le stagioni a Castelfiorentino ed Empoli dove ha ottenuto la promozione in B1. "Sono felice di essere all’Ambra Cavallini e sono motivato a dare il massimo impegno per portare avanti un progetto in cui credo moltissimo" – sono state le prime parole di Tagliagambe al suo arrivo a Pontedera. Il tecnico ha anche ricoperto l’incarico di collaboratore delle nazionali giovanili e adesso si appresta a gestire la formazione biancoblù che militerà nel campionato di B2 femminile dopo la retrocessione dalla B1. Una scelta tecnica che porta avanti la filosofia e lo stile che da 13 anni rendono protagonista la società pontederese nei vari campionati, da quello nazionale, a quello regionale, passando da quelli territoriali che coinvolgono l’intero settore giovanile. Tagliagambe, insieme alla dirigenza biancoblù, sta lavorando all’allestimento della nuova rosa, tra conferme e nuovi arrivi.