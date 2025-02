Volley Serie B1. Montesport d’orgoglio. Vittoria al cardiopalma

MONTESPORT 3GIUSTO SPIRITO RUBIERA 2

MONTESPORT: Galli, Castellani, Cantini, Lazzeri, Dri, Bruni, Scardigli, Para, Giubbolini, Mezzedimi, Ferri, Eifelli. Allenatori: Barboni e Benini.GIUSTO SPIRITO RUBIERA: Costamagna, Mirarchi, Arcangeli, Meoni, Moiran, D’orta, Adani , Basso, Tassini, Chiricallo, Secciani, Pini, Vecchi. Allenatori: Ghibaudi e Spallanzani.

Parziali: 34-32, 19-25, 25-23, 16-25, 15-9.

MONTESPERTOLI - Serata di grande spettacolo al Pala Alessandro, dove la Montesport, dopo una battaglia durata quasi tre ore, vince 3-2 contro Giusto Spirito Rubiera. Avvio di partita dove Rubiera cerca subito di mettere in difficoltà la ricezione bianco-blu e la Montesport non riesce a prendere le misure al gioco delle emiliane. La Montesport inizia ad alzare il ritmo, difende bene, gioca buone trame di gioco, e si rifà sotto: finale emozionante che prosegue fino al 34-32. Nel secondo parziale le due squadre si rispondono colpo su colpo, ma le emiliane non abbassano il ritmo e si impongono per 19-25. Nel terzo set, Rubiera parte subito forte e la Montesport non riesce a prendere le misure. Le padrone di casa cercano di risalire ma si arriva a 19-21. La Montesport adesso ci crede, si gioca punto a punto, risale e si porta sul 22-21 e poi sul 25-23. Nel quarto parziale è di nuovo Rubiera a spingere fin dai primi punti, la Montesport soffre in ricezione e commette qualche errore permettendo alle emiliane di prendere il largo, 5-11, poi 7-14. Le padrone di casa cercano di rifarsi sotto, ma Rubiera non sbaglia niente e continua ad essere efficace e conquista il set per 16-25. Tutto si deciderà al tie-break. Avvio con Rubiera che si porta sullo 0-4 e poi 3-6. La Montesport non demorde, con pazienza ritrova lucidità e determinazione, spinge forte al servizio creando problemi al gioco delle emilianene, annulla le distanze e si porta sul 8-7. Finale bellissimo, da categoria superiore, che si conclude sul 15-9 per la Montesport che così raggiunge le avversarie in classifica.