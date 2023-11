VOLLEY SERIE B1. Montesport, partita rinviata. Il maltempo annulla il match

Oggi la Montesport sarebbe dovuta scendere in campo per la quinta giornata del campionato di Serie B1, in trasferta a Firenze contro la Liberi e Forti 1914, ma la partita è stata rimandata. Le montespertolesi sono reduci dalla battaglia di sabato scorso quando hanno battuto, dopo una partita lunghissima le jesine che sono fra le pretendenti alla promozione, e questo la dice lunga sulle loro potenzialità. Hanno ora 5 punti in classifica, ma con una partita in meno. Le fiorentine hanno 4 punti, acquisiti in 4 gare, con una sola vittoria e tre sconfitte. Ma il maltempo ha rinviato tutto a data da destinarsi.