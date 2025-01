Volley serie B2, C e D. Il Massa la spunta al tiebreak, tonfo Cervia

In B2 importante successo per il Massa Volley in casa 3-2 (23-25, 25-15, 20-25, 25-23, 15-13) contro l’Arbor Interclays: le ravennati salgono così a 13 punti al 12º posto, ad 1 solo punto dal Cervia, inopinatamente sconfitto, a Gabicce Mare, 3-1 (19-25, 26-24, 25-19, 25-12) e raggiunto in classifica dal Team 80. Nel girone B della serie C maschile, inaspettata sconfitta per la Pietro Pezzi in casa con la Pallavolo Bologna, decima con 16 punti prima della sfida di sabato al PalaCosta: 1-3 (28-26, 23-25, 26-28, 18-25). I ravennati restano secondi in classifica ma sono raggiunti dall’Arredo Uno a 29 punti e vedono allontanarsi la capolista Paolo Poggi (33 punti), a sua volta vittoriosa 3-1 (25-19, 25-22, 23-25, 25-13) con l’Orbite, ottavo in classifica e bravo a giocarsela alla pari per tre set con la prima della classe. In grande ascesa la Consar: battuta 3-0 (25-21, 21-15, 25-18) l’Idea Volley e quarto posto in classifica assieme al Pasquali. La Conad Atlas San Zaccaria torna con 1 solo punto da Sesto Imolese, battuta 3-2 (29-27, 20-25, 25-22, 14-25, 15-13) dai locali, ultimi in classifica. In serie C femminile non ci sono rivali per il Fenix Faenza che stravince 3-0 (25-20, 25-23, 25-10) il derby di Lugo e resta in testa con 37 punti a +5 dal Bellaria, comunque vittorioso 3-1 (25-27, 25-17, 25-14, 25-17) sul Vamb che resta in fondo alla classifica con soli 3 punti, assieme al Fulgur Bagnacavallo, sconfitto 3-0 (25-19, 25-21, 25-17) a Forlì dal Claus, quinto. Infine positivo, doppio, 3-1 per Portuali e Russi, rispettivamente contro Rainbow (25-18, 21-25, 25-14, 25-15) e Ostellato (26-24, 28-30, 25-16, 25-11) e ora la classifica è più che buona. Nel girone C della serie D maschile, inaspettata sconfitta per la Pietro Pezzi Next Gen che perde 3-1 (25-20, 19-25, 25-18, 27-25) a Bologna col Savena, settimo. La Pietro Pezzi viene così scavalcata al secondo posto dalla Bper Modena, capace di vincere a Ravenna con i giovani della Consar: 0-3 (19-25, 17-25, 21-25). Comanda la classifica sempre Modena Est con 37 punti, ora 8 in più rispetto alla Pietro Pezzi. Nel girone E della D femminile continua l’imbattibilità del Ke Car che, pur soffrendo nel primo set, superano il Mosaico (sempre a 0 punti) alla Montanari per 3-0 (32-30, 25-20, 25-14) e guidano la classifica (30 punti contro 27) sulla Fenix Faenza, vittoriosa 3-0 (25-17, 25-23, 25-23) a Rimini contro la Figurella. Infine l’Alfonsine si aggiudica 3-2 (20-25, 25-13, 25-18, 14-25, 15-6) il derby col Fusignano.

u.b.