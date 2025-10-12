VOLLEY SERIE B2. Debutto per l’Ambra: "C’è tanto da lavorare. Ma pronti a vincere»

Ambra Cavallini Pontedera pronta al suo debutto nel campionato nazionale di B2. Stasera alle ore 18 al PalaZoli il fischio del primo arbitro sancirà l’inizio di questa nuova stagione sportiva del club pontederese, la squadra più importante della provincia di Pisa inserita nel girone F. Dopo settimane di intensa preparazione e test amichevoli, le atlete capitanate da Ambra Donati, attendono il team Iglina Albisola di Savona. Le liguri sono alla quarta stagione in questo campionato e puntano a mantenere la categoria. Guidate da un coach di esperienza vantano doti in difesa e gioco anche dalla seconda linea. Le padrone di casa, guidate dai tecnici Alessandro Tagliagambe e Simone Fiori, sono pronto ad affrontare questa nuova sfida con grinta e grande spirito di squadra pur consapevoli che al momento non sono nella loro migliore condizione fisica dovuta alla lunga preparazione. In settimana le biancoblù hanno concluso il loro ciclo di amichevoli affrontando la Folgore San Miniato, serie C, superata per 4-0. "Una prova tra alti e bassi, al di là del risultato – spiega coach Tagliagambe – sicuramente abbiamo visto dei miglioramenti generali soprattutto a livello fisico. Quindi direi bene, ma con cautela. Ci sono alti e bassi, c’è ancora tanto da lavorare, ma stiamo andando nella direzione giusta e oggi speriamo di iniziare subito nel migliore dei modi".

Stefania Ramerini