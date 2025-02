Volley Serie B2 e C. Troppa Savino Del Bene, cede il passo I’Giglio

I’ Giglio di Castelfiorentino ha dovuto soccombere a Scandicci di fronte alla Pallavolo Savino Del Bene per 3-0 (25-23; 25-20;25.15). Le ragazze castellane solo nel primo set hanno tenuto testa alle avversarie, lottando punto a punto e cedendo solo nel finale per 25-23, ma nel secondo e terzo set il divario fisico e tecnico si è fatto più evidente e le castellane hanno dovuto soccombere. Comunque è stata una occasione per le ragazze di Buoncristiani per fare esperienza e prepararsi al girone di ritorno che affrontano partendo dall’undicesimo posto in classifica con 13 punti. Bisognerà evitare le sbavature che hanno caratterizzato soprattutto le prime partite del campionato che sono costate punti importanti. Hanno arbitrato Vannini ed Armelani.

In serie C, mentre è rimasta ferma la Timenet per scontare il turno di riposo, la Pallavolo Fucecchio si è imposta agevolmente sulla Pallavolo Certaldo per 3 set a 0 (25-16; 25-15; 25-20) e continuando così la sua rincorsa verso i play-off. Ora le bianconere hanno 37 punti e sono terze in classifica ad un punto dalla seconda. La Montelupo Città della Ceramica, fanalino di coda del girone con tre punti, ha dovuto subire la superiorità dell’Astra Chiusure Lampo di Firenze che si è imposta per 0-3 (8-25; 19-25; 17-25) in poco più di un’ora di gioco. Sarà dura migliorare la posizione in classifica delle montelupine, in una stagione che sembra ormai segnata. Ha arbitrato Rafaniello.

In campo maschile il Jolly Volley Fucecchio è stato sconfitto a Nodica dall’Asd Migliarino, dopo aver vinto il secondo set, per 3-1 (25-18¸23-25; 25-15; 26-24) perdendo anche l’occasione di prendere almeno un punto al quarto set, perso solo ai vantaggi. Hanno arbitrato Pagliaro e Manneschi.

Francesco De Cesaris