Volley serie B2 e C maschile e femminile. Il Borgovolley cerca la svolta con l’Ancona

In serie B2, la Battistelli oggi alle 18 è di scena a Montesilvano.

Serie C. Nel maschile, girone A, oggi alle 17 Bottega-Don Celso: "E’ una squadra con cui non ci siamo mai confrontati", dice il giocatore Elia Pais. Alle 21 Agugliano-Montesi Pesaro: "Loro hanno ha un punto in classifica – spiega coach Antonini – noi quattro, e faranno di tutto per raggiungerci. I miei ragazzi stiamo bene e crescono partita dopo partita". Nel girone B, alle 17 Borgovolley-Ancona: "Il Cus ha già con due vittorie all’attivo – afferma coach Palazzetti –. Nonostante il periodo avaro di risultati, siamo convinti che manchi veramente poco alla svolta". Alle 18 Macerata-Virtus Fano: "E’ una squadra giovane con dei giocatori nel giro della serie A3. Sarà un partita fondamentale per entrambi", avvisa coach Angeletti. Stesso orario Appignano-Pergola. Nel femminile, girone A, alle 17,30 San Benedetto-Megabox, Pergola-Real. Alle 21 Fermo-Urbino. Sempre alle 21 Casette d’Ete-Bottega: "E’ trasferta importante per quanto riguarda la classifica – afferma la palleggiatrice Annalisa Paci – ma non solo. Abbiamo bisogno di portarci a casa tre punti anche per noi stesse" e Offida-Urbania. Le durantine vengono da 5 vittorie consecutiva, sono seconde dietro ad una sola lunghezza da Urbino. Nel girone B, alle 17,30 Adriatica-Senigallia, Glasstech Pesaro-Pagliare: "Sarà determinante rimanere concentrate per portare a casa il risultato, a prescindere dalle qualità dell’avversario. Non possiamo più permetterci passi falsi" così coach Rusalen. Alle 18 Gabicce-Virtus Fano. "Dovremo essere bravi sotto tutti gli aspetti, mentali e tecnici", avvisa il diesse del Team 80 Leonardi. Dall’altra parte coach Ippoliti: "Una partita in cui non abbiamo il favore del pronostico e proprio per questo sono curioso di vedere come se la giocherà la mia squadra senza tale pressione".

b.t.