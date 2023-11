Volley serie B2 e C maschile e femminilE, LE PARTITE DI DOMANI. Derby d’alta quota per la Battistelli a Collemarino, Fano ospita la capolista Senigallia

Serie B2. La Battistelli Blu Volley Pesaro domani sarà a Collemarino (seconda contro terza): "Sarà una partita molto dura per la squadra di Coach Mattioni – analizza il diesse Paolini – entrambe hanno dimostrato di giocare una bella pallavolo e meritare la posizione che hanno". Serie C maschile. Si gioca domani. Nel girone A, alle 17 Bertuccioli Bottega-Santoni: "Vogliamo ripartire bene, dopo la sconfitta in casa di San Benedetto sono convinto che la squadra risponderà alla grande", così il palleggiatore Omar Mezzolani. Alle 18 Falconara-Montesi. Nel girone B, alle 20 Borgovolley Fano-Macerata: "E’ una delle squadre più in forma del momento – commenta coach Palazzetti – ma noi dobbiamo riscattare l’opaca prestazione di sabato e le qualità per fare una gran gara non ci mancano". Alle 21 Belvedere Fogliense-Pergola.

Serie C femminile. Nel girone A, alle 18 Urbania-Megabox Vallefoglia: "Ospitiamo l’ultima – dice il dirigente Loris Violini –. La giovane squadra di coach Costanzi però è in crescita mentre noi nelle ultime partite siamo apparsi poco brillanti". Alle 21 Offida-Urbino e Fermo-Line Office Bottega e Casette d’Ete-Pergola Corinaldo. Nel girone B, alle 17,30 Telusiano-Adriatica Fano e Glasstech Volley Pesaro-Macerata: "Veniamo da un periodo non positivo e vogliamo una prestazione di spessore – spiega coach Rusalen – che sappia evidenziare le nostre reali possibilità". Alle 18 Virtus Fano-Senigallia: "Match difficile perché affronteremo Senigallia prima in classifica nel nostro girone – afferma il tecnico Ippoliti – con la seconda e terza in classifica abbiamo subìto due secchi 3-0, ma abbiamo voglia di dimostrare che anche con le squadre migliori il divario non è così netto perciò son sicuro che metteremo in campo tutto il nostro potenziale per sovvertire il pronostico. Con un avversario del genere devi tenere un livello alto per tutta la partita e non concedersi distrazioni o black-out". Sempre alle 18 Pagliare-Team 80 Gabicce: "e’ una squadra che venderà cara la pelle – avvisa il diesse Leonardi – perchè bisognosa di punti, ma noi dobbiamo pensare a noi stessi, dobbiamo immediatamente riscattarci dopo la sconfitta di Senigallia".

b.t.