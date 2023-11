Volley serie B2 e C maschile e femminile. Line Office Reral Bottega-Urbino ha il sapore dell’amarcord, Saponara:: "Ritrovo le amiche con cui ho giocato e la società che mi ha cresciuta»

Serie B2. La Battistelli Blu Volley Pesaro (foto) oggi alle 17,30 è a Rimini, squadra solida e con giocatrici di esperienza.

Serie C. Nel maschile, girone A, oggi alle 17,30 Montesi Pesaro-Grottazzolina: "Affronteremo una squadra buonissima con un palleggiatore molto rapido – così coach Antonini –. Serviranno la stessa pazienza avuta in Coppa Marche, ordine e concentrazione". Alle 18 Ascoli-Bottega: "Vogliamo continuare la striscia positiva tra campionato e coppa", dice il vice Signoretti. Nel girone B, oggi alle 17 Borgovolley-Frezzotti: "E’ una squadra con un gruppo consolidato e abituata a lottare per i vertici della classifica – spiega coach Palazzetti –. L’avversario non è di certo il più comodo per cercare la prima vittoria in campionato". Nel femminile, girone A, oggi alle 17,30 Pergola&Corinaldo-Megabox, alle 18 Line Office Real Bottega-Urbino: "Dopo tre giornate di partite impegnative, ci aspetta l’ennesima prova di forza – afferma la centrale Martina Saponara - che questa volta mi tocca particolarmente anche sotto il punto di vista emotivo e affettivo, perché dall’altra parte della rete, oltre ad avere delle avversarie, ci sono amiche e compagne con cui ho trascorso la maggior parte della mia carriera pallavolistica, nonché la società che mi ha cresciuta. Loro molto competitive". Alle 18 Urbania-Fermo. Nel girone B, alle 17,30 AqualagnaPiobbico-Senigallia e allo stesso orario Glasstech Pesaro-Virtus Fano: "Finalmente giocheremo in casa – dichiara coach Ruselen – per riscattare la brutta prestazione di mercoledì". Interviene anche il coach della Virtus Ippoliti: "Speriamo di mettere in campo la stessa determinazione espressa nella vittoriosa partita infrasettimanale". Sempre alle 17,30 Adriatica Fano-Team 80 GabicceGradara: "Match trappola, la classifica non deve ingannare – avvisa il diesse Leonardi del Gabicce – noi abbiamo fatto bene finora nonostante le difficoltà, ma adriatica Fano è formazione esperta".

b.t.