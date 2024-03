Volley serie b2 femminile. A Trestina c’è il derby con Magione

PERUGIA – Procedono con alterne soddisfazioni i collettivi umbri della serie B2 femminile giunti al diciottesimo turno. La Autostop Trestina si dà appuntamento al palazzetto di via Unione Sovietica (ore 21) per misurarsi con le cugine della Tmm Of Occhiali Magione; le altotiberine sono in un buon momento e tra le mura amiche vogliono sfruttare la centrale Elisa Valentini, le ospiti cercano l’acuto facendo leva sulla recuperata opposta Linda Tarducci (una delle ex di turno). Confronto interno anche per la Fossato Volley che ospita stasera al palazzetto Comunale (ore 18) una proibitiva Ariete Prato lanciata verso il vertice; le rossoblu locali devono assolutamente incassare punti per sganciarsi dall’ultimo posto e sperano nella miglior schiacciatrice Martina Servettini, dall’altra parte della rete il collettivo toscano si annuncia solido con la palleggiatrice Giulia Stiaffini. Se ne va in trasferta la Samer Marsciano che disputa un delicato scontro salvezza con la Emmegel Calenzano; le toscane sono attardate in classifica, trovare continuità è l’imperativo delle biancoblu che puntano sul martello Princess Ndulue.