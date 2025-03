Volley serie b2 femminile. Lucky Wind con Roma, Magione viaggia

PERUGIA – In serie B2 femminile, quasi tutte le squadre sono lontane da casa. Fa eccezione la Lucky Wind Antico Pastificio Foligno-Trevi che al Pala-Gallinella (ore 18) ospita la Roma 7 Volley; le padrone di casa inseguono la inseguono la 4 salvezza e puntano sull’intesa con la palleggiatrice Sara Maiuli, il collettivo capitolino fa quadrato attorno all’opposta Julienne Luwa. La capolista Reby Servizi Tmm Magione va a fare visita alla Ondamedical San Gallo Anzio; le laziali dispongono di elementi validi come la centrale Giorgia Tiraterra, tra le ospiti la spinta propulsiva potrebbe arrivare dalla schiacciatrice Elena Cappelli. Anche per la Femac Trestina l’appuntamento è esterno e serve a misurarsi con la Giorgio Peri Grosseto; le maremmane puntano alla salvezza e vogliono sfruttare la grinta del martello Caterina Martini, le altotiberine cercano l’acuto facendo leva sulla libero Alessia Lillacci. Va in viaggio anche la Fail Group Marsciano che sfida la compagine targata Futura Terracina; mantenere un positivo trend è l’imperativo delle biancoblu.