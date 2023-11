Volley serie b2 femminile. Riccione a Filottrano per mantenere la vetta

Viaggiano in direzione sud, Rimini e Riccione, per la quinta giornata del campionato di B2 femminile di volley. La Lasersoft Riccione, che nello scorso weekend ha riagguantato la vetta della classifica, viaggia verso Filottrano per affrontare la Lardini (17.30). Gara piuttosto complicata contro una squadra che insegue a tre punti di distanza e che nell’ultima partita ha imposto un netto 3-0 a Castelmaggiore. L’Emanuel Raggini Rimini viaggia invece verso Pescara (19.30) e con una vittoria la sorpasserebbe in classifica. Lo score, una vinta e tre perse, è identico a quello delle riminesi, ma le abruzzesi hanno un punto in più in virtù della vittoria senza tie-break.

Classifica: Riccione, Porto San Giorgio e Cervia 10; Bluvolley Pesaro 9; Mosaico Ravenna e Collemarino 8; Filottrano 7; Potenza Picena 6; Massa e Montesilvano 5; Pescara 3; Rimini 2, Castel Maggiore 1, Teodora Ravenna 0.