Volley - serie b2. Fenice in Casentino per rialzare la testa

A Stia per rialzare la testa. Reduce dall’ennesimo ceffone interno, rimediato contro lo Ius Arezzo, il Pistoia Volley La Fenice cerca l’immediato riscatto in Casentino, dove domani sera, a partire dalle 21, giocherà contro l’Omac Active Cnc per la sesta giornata d’andata del girone G del campionato femminile nazionale di serie B2. Partita non semplice, visto che le aretine occupano la quinta posizione con 10 punti. Le pistoiesi, guidate da Cristiano Testi e capitanate da Alice Massaro, sono undicesime a 4 e hanno compreso che, Pallavolo Scandicci a parte (fanalino di coda a 0), regna il massimo equilibrio, ergo sarà un torneo difficilissimo. Nello spazio di 7 punti, infatti, troviamo ben 13 squadre, segno evidente che ogni singola gara rappresenta uno spareggio. Sinora le fuxiablu, che si presenteranno nell’aretino al completo, hanno vinto, soffrendo, fuori casa e perso malamente tra le mura amiche.