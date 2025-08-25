Volley Serie B2. I’Giglio Castelfiorentino si raduna stasera: "Tanto lavoro da fare, sarà una stagione dura»

La Pallavolo I’ Giglio Castelfiorentino ’Cip International srl – Ghizzani’ si raduna stasera alle 20 alla palestra Enriquez per il prossimo campionato di serie B2 femminile. La rosa ha registrato le partenze di Scardigli (fine attività), Talluri (Montaione, 1a Divisione), Tofanari (Giotti Vittoria, "D"), Pratelli (Futurvolley Altopolesine, "B2"), Zingoni (fine attività). Gli arrivi? Basili e Del Carlo (Pallavolo Fucecchio, "C"), Cantini (Montesport, "B1"), Nuti (Poliri, "C"), Zaraffi (Montelupo, "C").

La rosa è quindi composta dai liberi Alice Picchianti e Irene Anichini, dalle opposte Anna Cantini e Charlotte Sani, dalle centrali Matilde Del Carlo, Camilla Magherini, Viola Nicosia e Caterina Zalaffi, dalle schiacciatrici Costanza Del Carlo, Laura Malatesti, Giulia Nuti e Marta Tofanari e dalle palleggiatrici Viola Barnini e Virginia Basili.

Dello staff tecnico fanno parte l’allenatrice Giulia Pistolesi, il secondo allenatore Pietro Giacomo Buoncristiani, la scoutman Elena Furiesi, le fisioterapiste Francesca Dainelli e Martina Summa, il preparatore atletico Andrea Falsetti e il medico sportivo Francesco Ammannati, con Stefano Campitelli direttore sportivo, che commenta l’inizio stagione: "Sarà un anno duro perché è tanto il lavoro da fare ma siamo fiduciosi. Anche quest’anno ci sono stati inserimenti e abbiamo tutte giovani di prospettiva perché vogliamo continuare il progetto in corso. La B2 per I’Giglio è un punto di partenza: il girone è simile allo scorso anno con squadre costruite per puntare in alto fin da subito e squadre come la nostra che cresceranno strada facendo. Abbiamo in programma diversi impegni per farci trovare pronti a ottobre anche perché il nostro sarà un inizio impegnativo con la prima partita in trasferta a Genova e a seguire la gara casalinga contro Florenzo, due club protagonisti della scorsa stagione".