Volley - Serie B2. La Fenice ancora ko. Il derby sorride a Prato. Le fuxiablu sul fondo

Piccoli passi in avanti sul piano del gioco, ma una nuova sconfitta. Il Pistoia Volley La Fenice soccombe 3-1 (25-13, 19-25, 25-23, 25-22) anche a Prato, nel derby con l’Ariete quarta forza della classifica, nella gara valida per la decima giornata d’andata del girone G del campionato femminile nazionale di serie B2. La cura-Barboni sta iniziando a dare qualche effetto, ma ancora non sufficiente per giungere al successo. Il tecnico aretino, che ha rilevato Testi sulla panchina fuxiablu, ha optato inizialmente per Betti alzatrice, Mazza opposta, Cicchitelli e Mantellassi ali, Lopez e capitan Massaro centrali, Bini libero. "Primo set senza storia, in battuta e ricezione: devastante per noi – asserisce Barboni –. Secondo parziale con piccoli cambiamenti: miglior in ricezione, ergo più gioco. Terzo e quarto set nei quali, finalmente, abbiamo giocato. Sono abbastanza contento perché affrontavamo Prato, che ha tre ottime bande, capaci di mettere il pallone in terra". Fenice terz’ultima in graduatoria a 6, gli stessi punti di penultima e ultima (Fossato e Scandicci).

Gianluca Barni