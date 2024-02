Volley serie c. Alla Fenix Energia il derby con Ravenna

La Fenix Energia vince 3-1 in casa del Volley Academy Manu Benelli Ravenna nell’anticipo della quinta giornata di ritorno, conquistando tre punti preziosi in chiave play off (14-25; 23-25; 25-22; 22-25). Agli spareggi promozione accedono soltanto le prime due della classifica al termine della stagione regolare.

La Fenix Energia fa subito la voce grossa rompendo l’equilibrio iniziale, volando sul

16-10. Il secondo set è molto emozionante e

non ha un vero padrone. Faenza risponde all’11-8 delle avversarie con un buon

parziale che le vale il 18-12, Ravenna reagisce alla grande con un break di 11-4 e

passa a comandare 23-22. La Fenix Energia non ci sta, e chiude i conti sul 25-23. Il

terzo set è invece del Volley Academy Manu Benelli, bravo nel finale a portarsi sul

23-20 e ad aggiudicarselo 25-22. Le padrone di casa continuano a mantenere l’inerzia del match, ma sul 20-14 arriva la rimonta della Fenix Energia che completa l’opera vincendo il set 25-22. Sabato la Fenix giocherà alle 17 in casa con il Retina Volley Cattolica.