Volley - Serie C. Blu Volley Quarrata. Mercato faraonico con Francini e Falseni

Il Blu Volley Quarrata è inarrestabile sul mercato: un autentico caterpillar. La prima squadra, che disputerà nuovamente il torneo femminile di serie C sotto la guida congiunta di Federico Guidi (capo allenatore) e Davide Daniele Torracchi (vice), si arricchisce di altre due pedine di grande valore: una schiacciatrice, Rita Falseni (foto), e un’opposta, Noemi Francini. Falseni è una giocatrice completa, che ha nel suo carniere una ampia varietà di colpi; Francini è un vero martello di Thor. Per Quarrata il ruolo di favorita alla promozione in B, quindi, è d’obbligo. Ambedue le atlete possono vantare trascorsi in B2 da protagoniste e nella passata stagione hanno giocato rispettivamente a Pescia ed Empoli in serie C. Francini ha conquistato pure la promozione. "Dall’esperienza di Quarrata mi aspetto un’annata divertente, fatta di duro lavoro e tanto sacrificio. Speriamo di riuscire a toglierci le giuste soddisfazioni", fa sapere Falseni, per anni pure colonna di Buggiano. "Sono molto contenta di entrare a far parte della rosa-giocatrici del Blu – aggiunge Francini –. L’obiettivo è quello di avere un ruolo importante in campionato e con l’organico allestito tutto ciò può diventare una realtà concreta. Sarà il torneo perfetto per mettersi alla prova e, perché no, togliersi qualche bella soddisfazione". Se il patron mobiliero Stefano Ostento non si ferma più per riportare il Blu Volley nei campionati nazionali, per il tandem tecnico Guidi-Torracchi aumentano le responsabilità: non si può non fare bene.

Gianluca Barni