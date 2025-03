Volley serie C: cade la Benedetto Cento a Viserba, dopo cinque set. San Pio X supera la Niagara e resta al terzo posto

Non è un momento particolarmente brillante per le squadre della nostra provincia nel campionato di serie C maschile di pallavolo. La formazione che nutriva le principali ambizioni era la San Pio X, che da qualche settimana però ha dovuto dire addio ai sogni di gloria, quantomeno a quelli di promozione diretta in serie B. Il sestetto targato Arredo Uno è tornato alla vittoria dopo due sconfitte di fila, ma il successo ottenuto a fatica (al tie break) sulla Niagara è costato caro ai gialloneri, agganciati al terzo posto in classifica dalla lanciatissima Consar Ravenna. Per la San Pio X comunque era importante interrompere la striscia negativa, quindi la vittoria sudata conquistata nel derby contro i baby granata è comunque da considerarsi soddisfacente. A Pontelagoscuro è finita 3-2 per i padroni di casa, che dopo aver vinto il primo set agevolmente (25-14) si sono fatti rimontare dalla seconda squadra della 4 Torri Volley (20-25, 17-25). A quel punto, i gialloneri si sono guardati in faccia e nel quarto e quinto set non c’è letteralmente stata storia (25-11 e 15-10). Disco rosso al quinto set anche per la Benedetto Volley che sul campo della Pallavolo Viserba si è aggiudicata il primo parziale (21-25), poi ha subito la rimonta dei romagnoli (25-14, 25-21) e pareggiato i conti con un grande quarto set (15-25). Nulla da fare però nel tie break, che i padroni di casa hanno dominato (15-9). In classifica la Pasquali è ottava, ma comunque in piena corsa per i playoff.

s.m.