Volley serie c, d. Sette anticipi tra oggi e domani

Sette anticipi ’reggiani’ previsti tra oggi e domani.

In Serie C femminile domani (ore 21) i Circolo Minerva Parma (36)-Everton (23) e Cus Parma (30)-Poliespanse Correggio (32).

In D maschile, girone A, stasera alle 21 alla Pertini si gioca Naytes Vaneton Interclays (26)-Energy Parma u17 (5), mentre domani alle 21,15 in via Longarone big match tra Volley Scandiano (34) e Soragna (27). In D femminile, girone B, si gioca già stasera alle 21,30 la gara tra Castelnuovo Rangone e Fortlan Dibi Mentani, entrambe piazzate all’ottavo posto con 14 punti. Il girone A va invece in campo domani alle 21: la Vaneton Limpia (4) affronta alla Pertini il Borgovolley Parma (8), gara in chiave salvezza, peraltro oggi già piuttosto distante. Due formazioni quarte a pari punti a 22 si affrontano a Piacenza, nella gara che vede di fronte il San Paolo e la Jovi Taneto.