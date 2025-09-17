Volley - Serie C. Delfino Pescia. Il grande ritorno di Del Rosso

Una futura psicologa per la Pallavolo Delfino Pescia. La prima squadra valdinievolina, militante in serie C e da questa stagione allenata da Luis Camponovo, potrà avvalersi delle prestazioni di un libero di valore quale Agnese Del Rosso, classe 2000 di 160 centimetri d’altezza, già passata da Pescia nell’annata sportiva 2019/20 (con tanto di promozione in C). "Sono contenta di essere tornata a Pescia – fa sapere lei –. Ho iniziato a praticare la pallavolo da piccola nell’UPV Buggiano, la società in cui sono cresciuta, tra giovanili, esordio e gare ufficiali in prima squadra. La voglia di mettermi in gioco mi ha portata subito a vivere nuove esperienze: dapprima con la Nottolini Capannori e poi con il Pescia in D, con il quale ho conquistato la promozione in serie C". Dopo Pescia, il ritorno a Borgo a Buggiano, ove Del Rosso ha vissuto uno dei successi più belli della propria trafila sportiva: la promozione in serie B2 nazionale. Poi, un cambiamento di vita. "Per motivi di studio – racconta –, mi sono trasferita in Romagna, ove ho pure continuato a giocare a volley vestendo le maglie del Rimini e poi, per due anni, del Forlimpopoli, formazione con la quale ho disputato i playoff di serie C e trascorso un periodo davvero emozionante e formativo. Ora il cerchio si è chiuso: sono rientrata in Toscana da laureata in Psicologia e con un bel bagaglio di esperienza in più. Sono pronta, quindi, a dare il massimo e a vivere nuove sfide con la maglia del Delfino Pescia".

Gianluca Barni