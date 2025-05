Volley serie c donne. Esordio playout ok. Bottegone a segno. Remo Masi ko

Zitto, zitto il Progetto Volley Bottegone sta compiendo l’impresa. Dopo aver trascorso una stagione regolare nei bassifondi della classifica, all’ultima giornata del campionato di Serie C ha approfittato della caduta di Agliana per qualificarsi ai playout. E ha iniziato questi ultimi nel modo migliore, aggiudicandosi gara-1, disputata tra le mura amiche della palestra Martin Luther King, con il punteggio di 3-1 (23-25, 25-21, 25-21, 25-16 i parziali) contro la Polisportiva Remo Masi di Rufina. "Abbiamo vinto l’incontro giocando una buonissima pallavolo – esulta patron Athos Querci –, al cospetto di un’avversaria che davano come modesta e che invece è risultata essere davvero valida".

"C’è stata molta tensione perché le rivali non hanno mai mollato – spiega il direttore sportivo di Bottegone, Luigi Speciale –. C’è voluta una delle prestazioni migliori dell’annata sportiva per portare a casa il primo round. Ovviamente è ancora tutto in ballo e, di conseguenza, la parola d’ordine è ripartire: ovvero andare a Rufina pronti ad affrontare un’altra battaglia sportiva". La salvezza non è ancora conquistata, ma le sensazioni dell’ambiente sono decisamente positive.

Gianluca Barni